🥶 В Крыму 3 мая снова ожидается минусовая температура Ночью и утром в субботу в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🥶 В Крыму 3 мая снова ожидается минусовая температура Ночью и утром в субботу в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.