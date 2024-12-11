На поддержку самарского Движения Первых по решению губернатора направят 50 млн рублей

САМАРА, 11 декабря, ФедералПресс. Вячеслав Федорищев сегодня, 11 декабря, провел заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при губернаторе Самарской области.
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