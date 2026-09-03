Олимпийские пловцы Фесикова и Красных выпили «МОКачино» на стенде RT на ВЭФ

Олимпийские пловцы Анастасия Фесикова и Александр Красных оценили новинку из меню кафе «Горячая линия» — кофе с молоком и шоколадом «МОКачино» на стенде RT на Восточном экономическом форуме.
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