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Олимпийские пловцы Фесикова и Красных выпили «МОКачино» на стенде RT на ВЭФ

Олимпийские пловцы Фесикова и Красных выпили «МОКачино» на стенде RT на ВЭФ

Олимпийские пловцы Анастасия Фесикова и Александр Красных оценили новинку из меню кафе «Горячая линия» — кофе с молоком и шоколадом «МОКачино» на стенде RT на Восточном экономическом форуме.

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