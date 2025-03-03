У подозреваемого в махинациях топ-менеджера "Роснано" Подольского оказалось двойное гражданство

Следствие обосновало арест топ-менеджера "Роснано" Подольского: деньги и иностранное гражданство.У бывшего замруководителя "Роснано" Бориса Подольского есть гражданство иностранного государства, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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