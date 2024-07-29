“Петь в борделях и кабаках?”, – Алла Пугачева планировала сбежать во Францию

Алла Пугачева, находясь в настоящее время в Юрмале, продолжает привлекать внимание общественности. Возможно, она испытывает ностальгию по родной стране, однако она все еще остается за границей вместе с мужем и детьми.
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