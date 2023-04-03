эпоха III-его мировоззрения

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  • Александр Гриневич
    Я твою стью оставил на форуме, посмотри: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1632970935/945#945Описание – прогно...
  • Александр Гриневич
    Заметь ПЧ, твой объект пока просто Дурак, то есть начало, его нужно еще набить, для глубокого погружения в материю! 😀Описание – прогно...
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