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эпоха III-его мировоззрения
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Александр Гриневич
Я твою стью оставил на форуме, посмотри: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1632970935/945#945
Описание – прогно...
Александр Гриневич
Заметь ПЧ, твой объект пока просто Дурак, то есть начало, его нужно еще набить, для глубокого погружения в материю! 😀
Описание – прогно...
Сергей Иванов
Мудрёно. В вывод какой?
Взгляд с "чердака...
Пожилой человек
Общество
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