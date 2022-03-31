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Таксист получил ножевое ранение в центре Москвы

Таксист получил ножевое ранение в центре Москвы

Неизвестный с ножом напал на водителя столичного такси. Инцидент произошел в центре города.  Как рассказали в полиции, таксист 1989 года рождения подъехал к своему коллеге на Павелецкой площади и сообщил, что пассажир ударил его ножом в ребро.

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