Таксист получил ножевое ранение в центре Москвы

Неизвестный с ножом напал на водителя столичного такси. Инцидент произошел в центре города. Как рассказали в полиции, таксист 1989 года рождения подъехал к своему коллеге на Павелецкой площади и сообщил, что пассажир ударил его ножом в ребро.