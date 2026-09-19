Путин поручил рассмотреть возможность оплаты общественного транспорта через Макс

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность оплаты общественного транспорта через мессенджер «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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