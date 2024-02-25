Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Захарова
    Сейчас и шпионов не надо. Наши корреспонденты всё выложат. Это во время ВОВ корреспонденты снимали на видио происходя...Эксперт рассказал...
  • Юдкевич Сергей
    А нам какое дело?"Выселяли целыми ...
  • Анна Лисовская
    Как говорил Клоун жителям Донбасса? "Если вам не нравится жить в Украине, вы должны уехать в Россию и это будет прави..."Выселяли целыми ...

Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Совершенно естественно, что за ходом специальной военной операции ВС России на территории Украины внимательно следит подавляющее большинство жителей России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
Мне очень жалко наших мужчин, которые гибнут на войне. Их и так у нас не хватает. Мы не смогли ещё оправиться после предыдущих войн. Люди, которых я знала- погибли. У одного погибшего осталось четверо детей. Один свой и трое приёмных.
Ответить
9 час.
Джордж Какошим
а вы в вспоминайте чечню овган и до путина сколько легло в москве в 90 х и чё
Ответить
6 час.
Елена Захарова
Сейчас это &quot;ничего личного - это бизнес&quot;. Всё можно было сделать &quot;по американски&quot;. Как они меняли правителей в европейских государствах - перевороты. Тогда не было бы необходимости в СВО. А вообще окончательная ПОБЕДА будет после изменения политики внутри нашнго государства - СОЦИАЛИЗМ. В противном случае, будут всякие разборки - наподобие криминальных разборок. Но сечас это очень сложно сделать. Сейчас основная масса молодых выросла на другой идеологии.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх