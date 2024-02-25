Совершенно естественно, что за ходом специальной военной операции ВС России на территории Украины внимательно следит подавляющее большинство жителей России.
Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин
Комментарии
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Светлана
Мне очень жалко наших мужчин, которые гибнут на войне. Их и так у нас не хватает. Мы не смогли ещё оправиться после предыдущих войн. Люди, которых я знала- погибли. У одного погибшего осталось четверо детей. Один свой и трое приёмных.
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9 час.
Джордж Какошим
а вы в вспоминайте чечню овган и до путина сколько легло в москве в 90 х и чё
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6 час.
Елена Захарова
Сейчас это "ничего личного - это бизнес". Всё можно было сделать "по американски". Как они меняли правителей в европейских государствах - перевороты. Тогда не было бы необходимости в СВО. А вообще окончательная ПОБЕДА будет после изменения политики внутри нашнго государства - СОЦИАЛИЗМ. В противном случае, будут всякие разборки - наподобие криминальных разборок. Но сечас это очень сложно сделать. Сейчас основная масса молодых выросла на другой идеологии.
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3 час.
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