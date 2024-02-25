Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Светлана Мне очень жалко наших мужчин, которые гибнут на войне. Их и так у нас не хватает. Мы не смогли ещё оправиться после предыдущих войн. Люди, которых я знала- погибли. У одного погибшего осталось четверо детей. Один свой и трое приёмных.

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