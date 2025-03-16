Оккупация Маньчжурии Красной Армией: как на самом деле она изменила Китай

В августе 1945 года Красная Армия стремительным ударом разгромила Квантунскую армию Японии. На протяжении девяти месяцев территория бывшего марионеточного государства Маньчжоу-Го оставалась под контролем советских войск.
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