РИАМО

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    НЕТ ТОЙ РОССИИ... ( прав был Каддафи)...Путин выразил нед...
  • Зоя Копань
    Нашёл с кем связаться с нашими пилотами! С исконно русской фамилией, и так будет с каждым хоть на метле или  F - 16!Politico: погиб п...
  • Валентина Литвяк
    Чего тут непонятного! Убивают население, зачищают территорию для НАТО.  Недоумеваю 9 лет долбят Донецк и никакой помо...Путин выразил нед...

Российские вертолеты нанесли ракетно‑бомбовые удары по ВСУ под Купянском

Российские вертолеты нанесли ракетно‑бомбовые удары по ВСУ под Купянском

РИАМО - 18 июн. Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по личному составу, вооружению и боевой техники ВСУ на купянском направлении, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх