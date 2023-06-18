Российские вертолеты нанесли ракетно‑бомбовые удары по ВСУ под Купянском

РИАМО - 18 июн. Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по личному составу, вооружению и боевой техники ВСУ на купянском направлении, сообщает Федеральное агентство новостей.