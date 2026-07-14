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Газета «Культура»

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В Петербурге подвели итоги XVI конкурса вокалистов имени Образцовой

В Петербурге подвели итоги XVI конкурса вокалистов имени Образцовой

В Санкт-Петербурге завершился XVI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Торжественная церемония объявления результатов и гала-концерт лауреатов состоялись в зале Академической капеллы, где участникам аккомпанировал Симфонический оркестр Ленинградской областной филармонии под руководством дирижера Михаила Голикова.

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