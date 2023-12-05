Что ждет регионы России с 5 по 12 декабря 2023 года: прогноз погоды с аномальными морозами до -54 градусов Евгения КомароваКак предупреждают синоптики, в ближайшее время Россию накроет резкое похолодание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии