"Мы идем работать, мы идем учиться, чтобы не сидеть дома""Известия" вспомнили факты из профессиональной биографии корреспондента Александра Федорчака, погибшего из-за артобстрела ВСУ:Журналист был родом из Крыма и всегда это подчеркивал;Федорчак начал профессиональную карьеру на телевидении в 2018 … .
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