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"Мы идем работать, мы идем учиться, чтобы не сидеть дома"

"Мы идем работать, мы идем учиться, чтобы не сидеть дома"

"Мы идем работать, мы идем учиться, чтобы не сидеть дома""Известия" вспомнили факты из профессиональной биографии корреспондента Александра Федорчака, погибшего из-за артобстрела ВСУ:Журналист был родом из Крыма и всегда это подчеркивал;Федорчак начал профессиональную карьеру на телевидении в 2018 … .

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