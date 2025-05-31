Чемпионат России. Стыковые матчи. «Пари НН» примет «Сочи», «Ахмат» встретится с «Уралом» в ответных играх

«Ахмат» сыграет дома с «Уралом». Чемпионат России Стыковые матчи Ответные матчи Пари НН – Сочи Дата проведения 31 мая, 17:00, «Ахмат-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 2:1 Ахмат – Урал Дата проведения 31 мая, 19:30, «Стадион Нижний Новгород» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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