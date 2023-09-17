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«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»

«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»

В матче не принимал участия форвард клуба из Флориды Лионель Месси. «Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя.

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