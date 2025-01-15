JBA: мужчины с гиперсексуальностью склонны к дезадаптивным чертам личности

Международная группа исследователей под руководством Янниса Энгеля обнаружила, что мужчины с гиперсексуальным расстройством имеют более высокий уровень негативных дезадаптивных черт, таких как отстраненность, враждебность и импульсивность, по сравнению с их здоровыми сверстниками.