JBA: мужчины с гиперсексуальностью склонны к дезадаптивным чертам личности

Международная группа исследователей под руководством Янниса Энгеля обнаружила, что мужчины с гиперсексуальным расстройством имеют более высокий уровень негативных дезадаптивных черт, таких как отстраненность, враждебность и импульсивность, по сравнению с их здоровыми сверстниками.
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