Цель программы — стимулирование рождаемости «Субъекты РФ с невысокими показателями рождаемости получат увеличенное финансирование» В 2025 году 33… 100 тысяч рублей для молодых мам: какие регионы поддержат рождаемость в 2025 году .
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