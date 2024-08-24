Новейший Haval F7 — всего 2,3 млн рублей. Продажи новинки стартуют в Белоруссии, там кроссовер сильно дешевле, чем в России

Сегодня новейший Haval F7 поступает в продажу в России, а сегодня цена на этот кроссовер известна и в соседней Белоруссии: там машина значительно дешевле, но разницы ни в комплектациях, ни в технических характеристиках нет.
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