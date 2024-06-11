Рассказываем, как восстанавливают мост через реку Вохтомицу в Архангельской области.В начале апреля в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались работы по восстановлению моста через реку Вохтомицу в Коношском районе Архангельской области.
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