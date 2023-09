Jetour анонсировала российскую премьеру кроссовера Jetour X70 Plus: она состоится сегодня вечером. Но дилеры уже получили товарные автомобили, и судя по фото, опубликованным в Telegram-канале No Limits, до России добрался Jetour X70 Plus в самом свежем дизайне: в Китае такой кроссовер появился во второй половине лета.