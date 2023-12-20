В Удмуртии появился Мастер туризма международного класса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые присвоено звание Мастера туризма международного класса. Таким образом отмечены достижения основателя и руководителя воткинского туристического клуба «Вездеход» Валерия Попова.
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