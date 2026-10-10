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Регионы России

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OpenAI и Anthropic готовятся к масштабной кибератаке и обсуждают экстренное отключение ИИ-систем

OpenAI и Anthropic готовятся к масштабной кибератаке и обсуждают экстренное отключение ИИ-систем

Руководители OpenAI и Anthropic проводят закрытые обсуждения сценариев общественного недовольства и политического кризиса, которые могут возникнуть в случае крупного цифрового инцидента, способного парализовать работу банков, интернета и энергосистемы.

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