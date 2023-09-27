Отведай, лампа проклятущая, силушки богатырской!

36-летний мужчина, находясь на эскалаторе, работающем на спуск станции "Охотный ряд", действуя из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанес удар правой рукой по плафону осветительного прибора, уничтожив его и две лампы .