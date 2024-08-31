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Заставили мужей стыдиться. Почему россиянки массово разводятся с мигрантами

Заставили мужей стыдиться. Почему россиянки массово разводятся с мигрантами

Умная, красивая, послушная… Именно такой приезжающим в Россию толпам мигрантов из стран СНГ видится русская жена.

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Комментарии
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Аудрюс
Традиции жителей  южной территории бывшей Российской Империи сильно поражают населения России! У моих соседей дочь, учительница английского, вышла за азербайджанца, старше его на 5 лет, и уехала к нему на родину... Жила в родительском доме где-то в сельской местности. Родила 4х детей.. Муж в итоге с ней развелся и уехал в Баку! Она с детьми у его родителей... Хочет уехать жить домой, в Россию.. Но родители внуков не отдают...
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2 час.
alik3456 Джексон
Дай Бог каждой по такому киргизу!!!
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1 час.
Александр Батт
Женщины в браке ценят надежность мужа. Поэтому идут за мусульман, которые не бросают жен и детей. Но там свои сложности. Не все могут к ним приспособиться.
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28 мин.

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