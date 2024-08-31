Заставили мужей стыдиться. Почему россиянки массово разводятся с мигрантами

Аудрюс

Традиции жителей южной территории бывшей Российской Империи сильно поражают населения России! У моих соседей дочь, учительница английского, вышла за азербайджанца, старше его на 5 лет, и уехала к нему на родину... Жила в родительском доме где-то в сельской местности. Родила 4х детей.. Муж в итоге с ней развелся и уехал в Баку! Она с детьми у его родителей... Хочет уехать жить домой, в Россию.. Но родители внуков не отдают...