Певица МакSим выступит в Новосибирске после продолжительной болезни

Артистка станет участницей фестиваля "Черника Music Fest".В Новосибирске в ближайшие выходные на фестивале "Черника Music Fest" в парке "Арена" в числе других приглашённых исполнителей выступит певица МакSим.
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