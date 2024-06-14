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Царьград

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Певица МакSим выступит в Новосибирске после продолжительной болезни

Певица МакSим выступит в Новосибирске после продолжительной болезни

Артистка станет участницей фестиваля "Черника Music Fest".В Новосибирске в ближайшие выходные на фестивале "Черника Music Fest" в парке "Арена" в числе других приглашённых исполнителей выступит певица МакSим.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
После продолжительного пьянства, а не болезни.
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15 час.

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