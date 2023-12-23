Искусственный интеллект показал, что картина Рафаэля написана не одним художником

Эксперты исследовали известную картину Рафаэля «Мадонна с Розой» (1518 год) и обнаружили, что, хотя большая часть картины действительно принадлежит кисти мастера, лицо Иосифа, скорее всего, написано другой рукой, сообщает Университет Ноттингема (Великобритания).