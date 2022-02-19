Скандал вокруг форелеводов на Ладоге завершился примирением сторон

Автор резонансного ролика о забое рыбы в Лахденпохском районе больше не имеет вопросов к форелевому хозяйству Житель поселка Терву Лахденпохского района Алексей Трофимов сообщил о том, что больше не имеет вопросов к форелевому хозяйству ООО «Лафор».