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Суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,6 млн рублей

Суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,6 млн рублей

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, признана виновной в незаконных валютных операциях. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в 763,6 миллиона рублей.

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