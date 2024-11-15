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Иностранец чуть не украл ребенка и ему дали 10 суток! Поясняем ситуацию

Иностранец чуть не украл ребенка и ему дали 10 суток! Поясняем ситуацию

Русский Колоколъ Это фотография задержанного в Краснодаре. Уроженец Тбилиси попал в поле зрения силовиков Краснодара из-за повышенного внимания к детям.

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Комментарии
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Юрий Белов
Блеяние этого представителя *правоохранительных органов* о 3х причинах звучат просто как издевательство . Блеяние беспомощного представителя беспомощной организации призванной защищать своих граждан . Не можете - нечего и блеять ! А устранять надо первопричину - мигров ! ГНАТЬ НАХ ВСЕХ ИЗ СТРАНЫ ! И всё .
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3 час.
тн
татьяна неструева
они знают  .что российская власть продажная  купить можно  любого  .  оь  простого мента   до прокурора .   продаются  все  .  и знают о негласном приказе  мигрантов не трогать  .  поэтому   едут извращенцы   всех  мастей .  пидафилы  зозфилы   .  власть   антинародная   чем   хуже  тем ей лучше
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3 час.
ИХ
Игорь Хорошавин
То что зарабатывает мигрант у нас, а затем отсылает к себе на родину, у них там это очень даже хорошие деньги.Это мы, на эту же самую сумму, тянем от зп до зп.
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3 час.

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