Иностранец чуть не украл ребенка и ему дали 10 суток! Поясняем ситуацию

Юрий Белов Блеяние этого представителя *правоохранительных органов* о 3х причинах звучат просто как издевательство . Блеяние беспомощного представителя беспомощной организации призванной защищать своих граждан . Не можете - нечего и блеять ! А устранять надо первопричину - мигров ! ГНАТЬ НАХ ВСЕХ ИЗ СТРАНЫ ! И всё .

тн татьяна неструева они знают .что российская власть продажная купить можно любого . оь простого мента до прокурора . продаются все . и знают о негласном приказе мигрантов не трогать . поэтому едут извращенцы всех мастей . пидафилы зозфилы . власть антинародная чем хуже тем ей лучше