Те, кто из СССР, не пройдут: насколько вы на самом деле культурная личность?

А ваш культурный уровень на уровне? Измерьте его немедленно! Советский плакат «Салом сенга, нотаниш, навкирон авлод! / Пушкин ватанимизнинг гуруридир» — «Здравствуй, племя младое, незнакомое! / Пушкин — гордость нашей страны».
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