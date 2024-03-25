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Те, кто из СССР, не пройдут: насколько вы на самом деле культурная личность?

Те, кто из СССР, не пройдут: насколько вы на самом деле культурная личность?

А ваш культурный уровень на уровне? Измерьте его немедленно! Советский плакат «Салом сенга, нотаниш, навкирон авлод! / Пушкин ватанимизнинг гуруридир» — «Здравствуй, племя младое, незнакомое! / Пушкин — гордость нашей страны».

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