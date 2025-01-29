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«В Европу прорубить окно

«В Европу прорубить окно» Портрет Петра I. Художник Жан-Мара Натье, 1717 годНет! Он с подданным мирится;Виноватому винуОтпуская, веселится;Кружку пенит с ним одну;И в чело его целует,Светел сердцем и лицом;И прощенье торжествует,Как победу над врагом.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Окно уже прорубали, теперь можно и канализацию проложить в европу... Пусть в америке на газ меняют.
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19 час.
Владимир Безгрешнов
пока ещё они радиоактивные отходы у нас хоронят
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15 час.

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