«В Европу прорубить окно» Портрет Петра I. Художник Жан-Мара Натье, 1717 годНет! Он с подданным мирится;Виноватому винуОтпуская, веселится;Кружку пенит с ним одну;И в чело его целует,Светел сердцем и лицом;И прощенье торжествует,Как победу над врагом.