Студенты Тверского медуниверситета покорили водные маршруты в рамках проекта «Паруса Победы»

По следам великих открытий: студенты ТвГМУ стали участниками экспедиции «Паруса Победы». С 23 июля по 3 августа представители туристского клуба Тверского государственного медицинского университета — руководитель клуба Сергей Александрович Донсков и студент 3 курса стоматологического факультета Наиль Мусаев — приняли участие в уникальной студенческой экспедиции «Паруса Победы: по следам отряда Беринга».