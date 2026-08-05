Студенты Тверского медуниверситета покорили водные маршруты в рамках проекта «Паруса Победы»

По следам великих открытий: студенты ТвГМУ стали участниками экспедиции «Паруса Победы». С 23 июля по 3 августа представители туристского клуба Тверского государственного медицинского университета — руководитель клуба Сергей Александрович Донсков и студент 3 курса стоматологического факультета Наиль Мусаев — приняли участие в уникальной студенческой экспедиции «Паруса Победы: по следам отряда Беринга».
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