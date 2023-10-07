FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 725 подписчиков

Northrop Grumman передумала участвовать в строительстве космической станции для НАСА

Northrop Grumman передумала участвовать в строительстве космической станции для НАСА

По оценкам участников международной программы МКС, за более чем 20-летнюю эксплуатацию рабочий ресурс станции постепенно истощается, и к 2030 году она, скорее всего, завершит работу и будет сведена с орбиты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх