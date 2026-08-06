Раскрыто, по какой причине королевская семья проигнорировала 45-летие Меган Маркл

В минувшие выходные мир обсуждал 45-летие Меган Маркл, но внимание общественности было приковано не столько к самому празднику, сколько к отсутствию публичных поздравлений со стороны Букингемского дворца .
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