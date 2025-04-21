Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему от долгого нахождения в воде кожа морщится? Смотреть страшно

Почему от долгого нахождения в воде кожа морщится? Смотреть страшно

Все мы замечали этот странный эффект от плавания в воде. Но почему кожа на руках морщится от воды и зачем нашему организму такая функция? Вам тоже всегда казалось странным, что после ванны или купания в озере пальцы становятся морщинистыми? Но это отнюдь не бесполезный механизм — без него наши предки бы не выжили! Наряду с копчиком, зубом мудрости и сосками у мужчин, у человека есть еще один достаточно милый рудимент.

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