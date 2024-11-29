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Никто уже не верил, а АвтоВАЗ взял и смог — завод готов к запуску полностью русского кроссовера класса В+ на тележке Весты — новый «Икс-Код»

Никто уже не верил, а АвтоВАЗ взял и смог — завод готов к запуску полностью русского кроссовера класса В+ на тележке Весты — новый «Икс-Код»

Обещанного три года ждут — всем мы знаем об этой известной русской поговорке, но даже она покажется слишком уж оптимистичной, особенно если речь идёт о тех некоторых проектах, которые из разряда концепта переходят в реальные автомобили.

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