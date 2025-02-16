Названы возможные сроки возвращения McDonald's в Россию

Политолог Сипров допустил возвращение McDonald’s в Россию до конца 2025 года В свете геополитических изменений западные бренды могут вернуться на российский рынок, считает политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
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