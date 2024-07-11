В Иванове продолжается реализация межведомственной программы развивающего и увлекательного досуга для несовершеннолетних на период летних каникул - «Г...

В Иванове продолжается реализация межведомственной программы развивающего и увлекательного досуга для несовершеннолетних на период летних каникул - «Горизонты впечатлений: мир ярче, чем кажется»На этой неделе подростки побывали на открытом мастер-классе по приготовлению пиццы в Ивановского колледжа пищевой промышленности На встрече с ребятами заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Дутова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Любовь Цветкова подробно рассказали о профессиях, которые можно получить в колледже, условиями поступления, перспективой дальнейшего обучения и трудоустройства.