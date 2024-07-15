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Военное обозрение

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Российская ПВО отразила очередную ночную атаку украинских беспилотников на три региона

Российская ПВО отразила очередную ночную атаку украинских беспилотников на три региона

Судя по звучащим заявлениям, зенитчикам удалось сбить все беспилотники.

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