Замглавы МИД: Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военными целями ВС РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если страны НАТО разместят свои ядерные объекты на территории Польши, они станут законной военной целью для российской армии.
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