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Эндокринолог Павлова раскрыла безопасную для фигуры дневную норму клубники и черешни

Эндокринолог Павлова раскрыла безопасную для фигуры дневную норму клубники и черешни

Сезонные ягоды начинают появляться на прилавках магазинов. О том, сколько клубники и черешни можно съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

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