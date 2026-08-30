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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костакурта о Дэвиде: «С ним «Ювентус» играет вдесятером, он ничего не показывает. Алайбегович немного лучше»

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта раскритиковал игру Джонатана Дэвида . Форвард « Ювентуса » провел на поле 57 минут в матче серии А против «Пармы» (2:0), получив желтую карточку и не отметившись результативными действиями.

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