РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это все конечно хорошо, но самое странное, что наша госдума и совфед взаимодействуют со всеми, кроме своего народа. Н...«Мы плотно взаимо...
  • Dash45
    опять химтя!Какао станет боль...

Индекс гречки. Как на Алтае выращивают любимую крупу россиян

Индекс гречки. Как на Алтае выращивают любимую крупу россиян

Алтайский край – мировой рекордсмен по выращиванию гречихи. Гречневая каша – не просто национальный продукт, долгие годы наличие этой крупы в магазинах было своеобразным индикатором уровня спокойствия и веры россиян в стабильность в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх