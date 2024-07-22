Индекс гречки. Как на Алтае выращивают любимую крупу россиян

Алтайский край – мировой рекордсмен по выращиванию гречихи. Гречневая каша – не просто национальный продукт, долгие годы наличие этой крупы в магазинах было своеобразным индикатором уровня спокойствия и веры россиян в стабильность в стране.
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