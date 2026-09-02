Израильская вода: как водоросли из дельты Нила поставили на колени сельское хозяйство страны

Впервые в истории Израиля невидимая глазу волна микроскопических водорослей, пришедшая с египетских берегов, парализовала пять из шести крупнейших опреснительных заводов страны, оставив южное … .
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