Заместитель мэра Новосибирска Скатов ищет работу за 500 тысяч в месяц

Чиновник разместил объявление на сервисе HH.ru и объяснил это "грядущей сменой власти".Заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов заявил, что ищет работу с заработной платой не менее 500 тысяч рублей в месяц.
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