В Крыму обсудили вопросы трудоустройства и профессионального обучения демобилизованных участников СВО

Под председательством заместителя Председателя Совета министров РК — министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской прошло заседание Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Крым.
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