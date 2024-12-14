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Крымское информационное агентство

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В Крыму обсудили вопросы трудоустройства и профессионального обучения демобилизованных участников СВО

В Крыму обсудили вопросы трудоустройства и профессионального обучения демобилизованных участников СВО

Под председательством заместителя Председателя Совета министров РК — министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской прошло заседание Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Крым.

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