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Резиденты подмосковных ОЭЗ сэкономили на налогах более 1,7 млрд рублей с января

Резиденты подмосковных ОЭЗ сэкономили на налогах более 1,7 млрд рублей с января

С начала текущего года предприятия, зарегистрированные в особых экономических зонах Подмосковья, сократили свои расходы на 1,7 миллиарда рублей за счет использования специальных налоговых преимуществ.

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