Экс-замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Ю

Юрий Зубрин

Стыд и срам .Как в беседе с моим отцом я рассказал как "жируют генералы,что они себе позволяют в СА ,а затем плавно разговор перетёк на период репрессий 1937-38 годов.И он мне задал вопрос очень простой ,но только теперь я понимаю то ,почему он его задал .А он спросил :"А ты уверен .что в то время подобного не было?"Теперь я понимаю,что генералы во вусе времена примерно одинаковы!