Его защита настаивала на залоге или домашнем аресте.Экс-замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков и его защита просили не отправлять его в СИЗО, настаивая на залоге или домашнем аресте.
Экс-замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков просил не отправлять его в СИЗО
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Пусть вернёт государству все что своровал,и пусть сидит на завалинка,воздух портит
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Стыд и срам .Как в беседе с моим отцом я рассказал как "жируют генералы,что они себе позволяют в СА ,а затем плавно разговор перетёк на период репрессий 1937-38 годов.И он мне задал вопрос очень простой ,но только теперь я понимаю то ,почему он его задал .А он спросил :"А ты уверен .что в то время подобного не было?"Теперь я понимаю,что генералы во вусе времена примерно одинаковы!
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11 час.
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