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“Это не доказательство”: Байден отказался верить на слово Зеленскому о непричастности Украины к упавшим в Польше ракетам

“Это не доказательство”: Байден отказался верить на слово Зеленскому о непричастности Украины к упавшим в Польше ракетам

Заявление Владимира Зеленского президент США Джон Байден не считает доказательством непричастности Украины к упавшим на территории Польши ракетам.

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